Triberg Rauschend-närrisches Jubiläumsfest

Triberg. Begonnen wurde mit dem Zunftmeisterempfang, zu dem alle raumschaftlichen Narren, dazu befreundete Vereine wie die Skizunft, der Turnverein oder die Feuerwehr sowie Sponsoren und Freunde geladen waren.

Ein kleiner Verein ist die Stabhalterei Freiamt, doch dafür zeigten höchst engagierte Mitglieder mit einem Oberstabhalter, der für jede Narretei zu haben ist, ein sehr engagiertes, buntes Programm. Durch dieses führten zwei Engel von ihrer Wolke herab: Wolfgang Baumann, der vor Witz nur so sprühte und der sich mit seinem "amerikanischen" Kollegen Raymond Wiedel so manches Wortgefecht lieferte, in der Art der beiden Muppet-Nörgler. Nach dem Einmarsch der Gutseleschlecker mit der Stadtmusik begrüßte Ober-stabhalter "Weissi I" die Gäste, dazu tanzten die Gutseleschlecker. Für ihr Engagement wurden einige Mitglieder der Unterstädter geehrt, unter anderem war es Walter Muschal, der auf 60 Jahre Mitgliedschaft im Freiamt blicken kann.

Lustig machten sich die beiden Muppet-Engel über das "Riesenloch" im Städtle, wo die Erdhaufen von rechts nach links und zurück verschoben würden – und Jürgen und Rolf Schwer sowie Felix Ludwig zeigten an der Baustelle selbst, warum das so ist. Besonders Rolf sorgte dabei für grenzenloses Gelächter, als er im Betonmischer "unfreiwillig" Karussell fuhr. Zur Mittagspause versprach Bauleiter Ludwig den Männern das Maurer-Sieben-Gänge-Menü: Fleischkäswecken und sechs Bier. Am Ende musste man Rolf sogar die Hände aus den Hosentaschen ziehen – damit sein Absturz als Arbeitsunfall zählt. Und künftig solle die Baustelle als Erlebnis-Baustelle bestehen bleiben, beschlossen die "Überlebenden".