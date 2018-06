Triberg Rathaustür wird ausgetauscht

Triberg-Gremmelsbach (nv). Die bisherige Rathaustür in Gremmelsbach ist schadhaft. Die neue Türe ist in Auftrag gegeben. Ortsvorsteher Reinhold Storz legte dem Ortschaftsrat in jüngster Sitzung einen Prospekt der neuen Türe vor. Der Ortschaftsrat befand den Vorschlag für gut. Die Tür wird in der nächsten Zeit eingebaut.