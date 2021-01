Triberg "Radautrommler" erscheint dieses Jahr nicht

Zusätzlich zu den jährlichen Fastnachtsaktionen, gibt es in den Gemeinden der Raumschaft Narrenzeitschriften, in welchen lustige Erlebnisse persifliert werden. Über jeden noch so geringen Fauxpas einzelner Bürger wissen die Narren mit Wortwitz zu berichten.

"Triberger Narrenzeitschriften haben Tradition, denn bereits im Jahr 1925 existierten sogar zwei närrische Blätter gleichzeitig, nämlich die ›Narren-Stimme‹ und die ›Triberger Katzenmusik‹", weiß der Triberger Historiker Klaus Nagel im Jubiläumsbuch der Narrenzunft Triberg (75 Jahre) "In Triberg ist der Teufel los" zu berichten.

Im Jahr 1986 gründeten die AH-Handballer des Turnvereins Triberg, die "Radautrommler", die von Tambour Walter Kienzler ins Leben gerufen wurden. Die rührige Truppe, die mit ihren weißen Blechfässern bis heute normalerweise durch die Straßen Tribergs zieht, brachte im Jahr 1996, als willkommene Ergänzung zum Fasnets­geschehen, die eigene Narrenzeitschrift "Der Radautrommler" heraus, die mittlerweile aus dem närrischen Angebot in der Wasserfallstadt nicht mehr wegzudenken ist.

Von Anfang an ist der Triberger Grafiker und Künstler Werner Oppelt mit seinen bissigen Karikaturen dabei, und auch viele langjährig tätige "Dichter und Denker" sorgen für das Gelingen der "närrischen Zeitschrift für die fünfte Jahreszeit".

In diesem Jahr wird es die beliebte Zeitschrift nicht geben, obwohl es bestimmt genügend Ereignisse gäbe, welche es verdienten, in diesem närrischen Heft für die Ewigkeit festgehalten zu werden.

Tambour Patrick Pollmüller weist auf die einstimmige Entscheidung des Gremiums hin und meint gegenüber dem Schwarzwälder Boten: "Wir müssen durch die außergewöhnliche Situation eine künstlerische Pause einlegen. Bedingt durch die vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen, sind die erforderlichen Besprechungen und Zusammenkünfte des Redaktionsteams kaum möglich. Außerdem wäre auch der bisher praktizierte Haustürverkauf so nicht durchführbar. Immerhin wechseln die meisten der 800 Hefte jährlich an den Haustüren den Besitzer. Ich bin aber voll Zuversicht, dass der ›Radautrommler‹ im Jahr 2022 wieder im alten Glanz erscheinen wird."