Triberg Protest im Käfig und mit Sträflingskleidung

Tierschützer protestieren auch gegen die Schauflüge

Etwa 40 überwiegend ­heimische Greifvogel- und Eulenarten sollen dort in Volieren und bei Schauflügen gezeigt werden. Entgegen der Empfehlung der Tierrechtsorganisation Peta hatte die Stadt Triberg den Bau des Parks im vergangenen Jahr genehmigt.

"In Triberg wird rücksichtslos Tierleid in Kauf genommen, um den Tourismus der Region mit einem vermeintlichen ›Naturerlebnis‹ anzukurbeln. Dabei ist der Park nichts anderes als ein Gefängnis, in dem Greifvögel und Eulen ein Leben lang eingesperrt sind", so Yvonne Würz, Biologin und Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche bei Peta. "Wir hoffen, dass die Besucher sich davon nicht täuschen lassen, denn die ›Herrscher der Lüfte‹ gehören ausschließlich in die Freiheit", meint Würz.