Triberg Narrenabend im kommenden Jahr wird gestrichen

"Wir haben etliche Anträge für Vereinsaufnahme als Gutse­leschlecker, wir haben dafür für 1000 Euro Stoff eingekauft – da werden wir uns ganz sicher nicht auflösen", stellte Weissenberger fest. Unter anderem war an diesem Abend eine Satzungsänderung nötig, die allerdings, wie Peter Birkenholz feststellte, lediglich eine Umstellung der einzelnen Paragrafen bedeutete, der Inhalt sei gleich geblieben. "Das Finanzamt wollte eine Anpassung an die Mustersatzung", nannte er Gründe der Neufassung. Zuvor hatten Protokollführer Bernhard Spanier und Kassier Jürgen Schwer auf das abgelaufene Vereinsjahr geblickt, letzterer humorvoll in Sachen "was hat uns dieser Termin eingebracht" – da war auch manches, was hinsichtlich Aufwand und Ertrag maximal Kostendeckung erbrachte. Dennoch stand am Ende ein kleines Plus, das für das Jubiläumsjahr auch dringend notwendig war, wie er betonte.