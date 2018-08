Triberg Programm von Ausflug biszu Wanderung

Einen Wortgottesdienst unter dem Motto "Frauen beten für ihre Familien" gestalten die Gemeindereferentin Birgit Kurzbach und die Frauengemeinschaft Schönwald am Donnerstag, 20. September, ab 19.30 Uhr in der Stadtkirche. Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein im Pfarrsaal. Treffpunkt für Wanderer ist um 17.30 Uhr am Schweizerhaus in Schönwald. Auch Gäste sind willkommen.

Eine meditative Wanderung im Schuttertal steht am Freitag, 21. September, und am Samstag, 22. September, auf dem Programm. Meditatives Wandern ist eine ganz besondere Möglichkeit, sich von den Belastungen des Alltags zu lösen. Die Bewegung in der Höhenluft und die Schwarzwaldlandschaft unterstützen die Teilnehmer dabei. Die Touren im Schuttertal führen durch das Naturschutzgebiet "Hoher Geisberg". Impulse zum Nachsinnen und Bedenken, Austauschen und Teilen begleiten die Wanderer auf den Routen, die im Gebet und in Zeiten der Stille das Erlebte vertiefen. Anmeldungen beim Diözesanverband Freiburg sind über Claudia Waldvogel, Telefon 0176/97 83 50 61, bis 3. September möglich.

Ein Ausflug zum Blühenden Barock nach Ludwigsburg zur Kürbisausstellung steht am Mittwoch, 24. Oktober, auf dem Programm. Das Motto der Ausstellung lautet "Wald". Abfahrt ist um 8.30 Uhr in Schönwald in der Ortsmitte, um 8.45 in Schonach an der Apotheke und um 9 Uhr in Triberg am Marktplatz. Anmeldungen nehmen Hannelore Hagemann, Telefon 07722/ 42 06, und Ivanca Rozic, Telefon 07722/31 00, entgegen.