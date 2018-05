Triberg Premiere mit Regisseur

Beide besuchen auf ihrer Kinotour die Kronenlichtspiele am Mittwoch, 30. Mai, um 20 Uhr die Aufführung in der Schwarzwaldgemeinde und stehen dabei für Fragen zur Verfügung.

Der Film wird trotz der turbulenten Situation mit enormer Ruhe erzählt – in einer Zeit, in der alles aus den Fugen geraten ist und die Welt sich überschlägt, schaut er nach innen. Was bewegt die Menschen fernab von politischen

Das bildstarke Drama des jungen Regisseurs Arto Sebastian, der an der renommierten Filmakademie in Ludwigsburg studierte, gewann bereits den Publikumspreis und kann als Baden-Württemberg Film bezeichnet werden, da er in Koproduktion mit dem SWR entstand und von der MFG Landes- Filmförderung als kulturell herausragender Film unterstützt und gefördert wird.