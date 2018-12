Triberg Preisträger zeigen ihr Können

Triberg. Pünktlich zum zweiten Advent gestaltet das Klarinettenquintett "five moods", das Klarinettenquintett der Jugendmusikschule (JMS) St. Georgen/Furtwangen am Sonntag, 9. Dezember, um 19 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Asklepios-Klinik Triberg. Tobias Huck, Julia Hock, Georg Jehle, Nicole Bauseler und Carolin Fässler sind ehemalige Schüler der Jugendmusikschule (JMS) und mehrfache Preisträger von Jugend musiziert.