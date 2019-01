Triberg Postfiliale nun in der Hauptstraße

Nachdem es keine weiteren Bewerber für die Übernahme der Postfiliale gab, habe sie sich um deren Aufnahme in ihren Geschäftsräumen entschlossen, erzählt Ilona Möckesch weiter. Sie und ihre Mitarbeiterinnen Rachel Böhm und Annette Hepting nahmen bereits an einer einwöchigen Schulung der Deutschen Post in München teil. Aktuell werden sie zusätzlich vor Ort von Jürgen Karrer eingearbeitet. Er war bislang an manchen Tagen in der Postfiliale im Amtshausweg tätig und arbeitet ansonsten in der Postfiliale in Hausach, deren Leitung Carmelo Moretti weiterhin inne hat.