Triberg (hjk). Gute Nachrichten für Kunden der Deutschen Post: Es wird nach der Schließung der bestehenden Postfiliale in Triberg zum 31. Dezember einen nahtlosen Übergang geben. Ab dem 2. Januar 2019 eröffnet Ilona Möckesch die neue Postfiliale in der "W-Gallery Schöne Dinge" in der Hauptstraße 66, wurde in der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.