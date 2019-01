Triberg "Poseidon" wird versteigert

Triberg. Es hatte bereits einen Versteigerungstermin am 17. Dezember gegeben. Dieser Termin sei aber von Amts wegen aufgehoben worden, informiert das Villinger Amtsgericht, weil die Zustellung an den Schuldner, der offenbar nach Griechenlang gereist sei, nicht ordnungsgemäß erfolgt sei. Deshalb sei der neue Termin auf Montag, 1. April, im Villinger Amtsgericht festgesetzt worden.

Über die Hintergründe informiert Thomas Herr von der Kreditabwicklung der Volksbank Mittlerer Schwarzwald. Derzeit sei der Eigentümer des "Poseidon", einer Gaststätte mit Beherbergung in der Wallfahrtstraße 24 in Triberg, nicht mehr erreichbar. Ursprünglich habe die Gaststätte als Jägerstube firmiert. Altershalber hätten die damaligen Besitzer die Lokalität verkauft an einen Griechen, der dort dann, vermutlich 2003, das Poseidon eröffnete. "Es lief wohl nicht so gut. Plötzlich war er weg. Das müsste 2009 oder 2010 gewesen sein", erklärt Herr die Handlungsweise des aktuellen Eigentümers. Er habe Schulden hinterlassen, auch irgendwo anders, ist Herr bekannt.

Nur Sohn ist erreichbar