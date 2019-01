Triberg "Poseidon" wird versteigert

Es gibt wohl eine Anschrift in Griechenland, an der sich der Eigentümer befinden solle. Aber die Volksbank habe bislang keine Möglichkeit gehabt, mit dem Griechen ins Gespräch zu kommen oder Verhandlungen zu führen. Mit einem Sohn von ihm, der am Bodensee lebe, habe die Bank telefonieren können. Von dieser Seite sei mitgeteilt worden, dass der Vater wohl keine finanziellen Mittel habe, für die Schulden aufzukommen, "wenn man das glauben möchte", merkt Herr an.