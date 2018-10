Unter dem Titel "Abenteuer Ferienland 2.0" wird ein Porträt des Ferienlands Schwarzwald gezeigt. Die einzigartigen Multimediashow ist zu sehen in Schonach im Haus des Gastes am Samstag, 6. Oktober, 19 Uhr; am Sonntag, 7. Oktober, 16 Uhr; in St.Georgen in der Stadthalle am Samstag, 13., 19 Uhr, und Sonntag, 14. Oktober, 16 Uhr. Karten-Vorverkauf in allen Tourist-Informationen des Ferienlands sowie an den Abendkassen. Foto: Ferienland