Triberg Popcorn zum Kostüm

Triberg (hjk). 127 Jahre alt ist "Die kleine Hexe" – so schrieb der bekannte Kinderbuchautor Otfried Preußler bereits im Jahr 1957. Inzwischen ist das Buch verfilmt und kommt am 1. Februar in die Kinos. Außer in Triberg – da konnten Kinder und Erwachsene den Streifen bereits am vergangenen Sonntag erleben, als Vorpremiere.