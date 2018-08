Triberg. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schwendistraße wurde am Montag zwischen 16 und 19.45 Uhr ein schwarzer Renault vorne links beschädigt. Der Verursacher des Schadens, der den Renault beim Aus- oder Einparken beschädigte, flüchtete. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten in Triberg unter Telefon 07722/10 14.