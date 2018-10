Triberg Pianistin wird "von der Muse geküsst"

Der Weg zum fertigen Buch hatte viele Höhen und Tiefen, aber nun beginnt es seine Reise "in die große weite Welt" im Kurhaus in Triberg. Am nächsten Samstag, 3. November, wird Nataie Damm dort im Lazarus von Schwendi-Saal zwei Märchen für Erwachsene "Die Bienenkönigin" und "Im Seelenwald" vorlesen. Der heimatliche Bezug der Lesung entsteht nicht nur durch den Namen des Waldes in Gremmelsbach, wo Natalie Damm mit ihrer Familie seit fünf Jahren glücklich lebt, sondern genauso durch die Klavierstücke der Autorin. Auch diese erleben eine Premiere. Die Intuition dafür ließ nicht lange auf sich warten, und so kommt das Publikum außerdem in den Genuss von Musikstücken, die von der Künstlerin selbst stammen, ihren allerersten, was gewiss selten, wenn nicht einmalig ist.

Zur Lesung mit Kalrivermusik lädt Kultur in Triberg zusammen mit der Volkshochschule Triberg am 3. November ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.