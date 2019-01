Die Pfarrgemeinde Nußbach feierte den Namenstag ihres Kirchenpatrons, des Heiligen Sebastian. Wie immer wurde dieses Fest mit einem feierlichen Gottesdienst begangen, den die Chorgemeinschaft musikalisch begleitete. Die Sänger hatten mit Dirigentin Irina Hilser die "Mühlauer Singmesse" eingeübt. Am Sonntag konnten die Kirchenbesucher diese alpenländischen, geistlichen Volkslieder in Zitherbegleitung hören. Die Messe zelebrierten in Vertretung von Pfarrer Andres Treuer Pfarrer Herbert Margeth (rechts) und Diakon Klaus-Dieter Sembach. Foto: Dold