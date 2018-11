Triberg Pfarrer mahnt zur Wachsamkeit in der heutigen Zeit

Sabine Kaiser erinnerte in ihrer Begrüßung an die Zerstörung von Synagogen, die Schändung jüdischer Friedhöfe und die Überfälle und Brandschatzungen jüdischer Geschäfte und Einrichtungen. Menschen wurden gedemütigt, geschlagen und in Konzentrationslager verschleppt.

Nach der liturgischen Eröffnung von Pfarrer Andreas Treuer und Pfarrer Markus Ockert las Karin Müller aus dem Buch "Kaddisch für Ruth" einen erschütternden Bericht von Kurt Witzenbacher, der als Kind Augenzeuge der Ausschreitungen in Karlsruhe wurde.

In Erinnerung an die Geschehnisse vor 80 Jahren mahnte der evangelische Pfarrer zur Wachsamkeit in unserer Zeit gegenüber den Nachfahren der Opfer, Menschenrechtsverletzungen – weltweit und in unserem Blickfeld, einem Wiederaufleben der alten nationalistischen Muster in neuem Gewand, der Diskriminierung anders denkender oder anders gläubiger Menschen.