Triberg Parade der fauchenden Dampfrösser

Triberg (rtr). Im zweijährigen Rhythmus findet diese beliebte Veranstaltung nun seit 2014 in Triberg, dem "Mittelpunkt" der tunnelreichen Bergstrecke zwischen Hornberg und St. Georgen, statt. Die Schwarzwaldbahn-Tage beginnen am Samstag, 15. September, um 11 Uhr und dauern bis 18 Uhr. Am Sonntag dauert die Veranstaltung von 10 bis 17 Uhr.

Empfangen werden die Gäste mit der ausgestellten historischen Dampflok der Baureihe 50 auf dem Bahnhofsvorplatz in Triberg. Mehrere Dampfsonderzüge in Zusammenarbeit mit den Eisenbahnfreunden Zollernbahn fahren an diesen Tagen von Triberg nach Hornberg und wieder zurück. Die Fahrten werden kompetent moderiert. Der Fahrpreis liegt bei zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder. Der Dampfsonderzug fährt jeweils um 11.45, 13.45 sowie um 15.45 Uhr in Triberg ab.

Auch der historische rote Schienenbus ist an diesem Tag im Einsatz. Angeboten werden pro Tag mehrere Fahrten von Triberg nach St. Georgen und zurück. Das Besondere an diesen Fahrten ist die Rundumsicht im Schienenbus. Für Erwachsene kostet die Fahrkarte acht Euro, für Kinder vier Euro. Die Abfahrtszeiten des roten Schienenbus sind um 11.50, 13.50 sowie um 15.50 Uhr vom Bahnhof Triberg.