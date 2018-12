Triberg Ortsverband greift nach "Strohhalm"

Höchst informativ verlief die diesjährige Hauptversammlung des CDU-Ortsverbands Nußbach im Sporthäusle. Die Breitbansversorgung stieß auf großes Interesse.

Triberg-Nußbach. Sehr zügig konnten unter der Regie des Vorsitzenden Bernhard Dold die Regularien abgewickelt werden. Weit mehr Zeit wurde für das "Thema des Abends" aufgebracht: die Breitbandversorgung, bekannt als "Schnelles Internet", worüber der zukünftige Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen Jürgen Roth referierte.

Dold stellte die Dinge in den Vordergrund, die in der Gegenwart und Zukunft in Angriff genommen werden müssen und einen langen Atem erfordern. Zunächst die Kandidatenaufstellung für Ortschaftsrat und Gemeinderat. Als Baumaßnahmen nannte er die Sanierung des Dachs am Feuerwehrgerätehaus, die bereits begonnen hat, die Sanierung der Hintertalstraße und weiterer Straßen, die Sanierung des Rathausgebäudes, der öffentlichen Toiletten, die Umnutzung des Schulhauses und der Heizung.