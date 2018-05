Triberg Noch sind Plätze frei

Die Betreuung findet außer an Feiertagen täglich von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr in der Grund- und Hauptschule in Triberg statt.

Die Kosten für die Betreuung betragen in den Pfingstferien bei Familien mit einem Kind 24 Euro die Woche (30 Euro in den Sommerferien); bei zwei Kindern pro Kind zwölf Euro die Woche und Kind (Sommerferien pro Kind 15 Euro die Woche. Ab dem dritten Kind beträgt der Beitrag acht Euro die Woche und Kind (Sommerferien zehn Euro die Woche und Kind). Die Betreuung kann jedoch nur wochenweise gebucht werden.

Es sind noch einige Plätze frei. Wer Interesse hat, sollte sich bis zum 14. Mai anmelden, so die Stadtverwaltung.