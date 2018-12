Triberg Nikolaus hat mit Dieselschlitten Pech

Auch der evangelische Pfarrer Markus Ockert sprach zu den Besuchern im Saal. Seinen besinnlichen Worten wurde große Aufmerksamkeit geschenkt. Ob groß ob klein, wenn der Nikolaus kommt wird es immer spannend so war es auch am Ende dieses Nachmittages. Morgen kommt der Weihnachtsmann stimmte die Trachtenkapelle an und er kam mit seinem Knecht Rupprecht alsbald zu Tür herein. Und als erste Aufgabe übernahm er es, Ortsvorsteher Heinz Hettich zum Geburtstag zu gratulieren und – unter Beifall aller Besucher – ein kleines Geschenk zu überreichen. Eine recht irre Reise habe er gehabt, erzählte Nikolaus dann, von Einreiseverbot von Strafzöllen, nicht mal durch Stuttgart durfte er fahren weil er noch einen alten Dieselschlitten fahre. Lachend nahm das Publikum diese Erlebnisse auf, aber dann war die Aufmerksamkeit auf die nachdenklichen Worte, die Nikolaus wusste gerichtet.