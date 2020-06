Triberg "Night of Light": Wasserfall wird in rotes Licht getaucht

Seit Mitte Februar ist unserem kompletten Wirtschaftszweig jedoch faktisch die Arbeitsgrundlage entzogen." "Viele Wirtschaftssektoren wie Hotellerie, Gastronomie, Messen, touristische Verkehrsträger, Reiseveranstalter und Logistik sind direkt abhängig von der Veranstaltungswirtschaft", so Linda Residovic, VPLT-Geschäftsführerin. "Sie machen mit ihr wesentliche Umsätze. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung von Kommunen. Wer also die Wirtschaft retten will, muss auch die Veranstaltungsbranche retten."

Die TWZ Event GmbH informiert: "Vor Ort in Triberg wollen wir deshalb in der Nacht auf den 23. Juni ein größtmögliches Zeichen setzen, um mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Deutschlands höchste Wasserfälle werden ab 22 Uhr komplett in rotes Licht getaucht."