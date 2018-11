Triberg Nicht alle Angebote werden genutzt

Schriftführerin Erika Probst erläuterte die vielen sozialen Treffen der Ortsgruppe, die mit dem beliebten Neujahrsempfang begannen, 2017 noch im Bären. Nicht gut besucht wurde der Vortrag des AOK-Mitarbeiters Edgar Zeifang. Bestens sei wieder der Kaffee-Nachmittag im Pflegeheim angekommen, bei dem die Alte Garde aus Schonach aufspielte. Der fast improvisierte Jahresausflug nach St. Blasien sei bestens angekommen. Dafür habe es beim letzten Ausflug deutlich gehakt. "Was haben wir falsch gemacht?", sinnierte denn auch Peter Birkenholz.

Ein letzter großer Wunsch des verstorbenen Vorsitzenden Robert Teufel wurde vor Jahresfrist durchgeführt: Ein Liedermacher für Kinder trat vor den Kindergärten und den Grundschulen der Raumschaft im Kurhaus auf und begeisterte die Kinder restlos. Eine Anfrage des Ortsvereins St. Georgen zwecks Fusion wurde abgelehnt.

Ein kleines Loch riss die Veranstaltung für Kindergärten und Grundschulen trotz der Mithilfe der SBS-Feintechnik Schonach in die Kasse, letztlich waren es 1000 Euro, die allein der Sozialverband dafür aufgebracht hatte. Dazu kamen weitere Spenden, unter anderem an das Sozialwerk Schwarzwald. Insgesamt sei es ein schwieriges Jahr gewesen, so Kassier Peter Birkenholz.

Seit 1948 Mitglied

"Bei euch ist wie immer alles in Ordnung, ihr unterstützt Menschen in schwieriger Lage durch eure Beratung und euer Wissen", betonte Bürgermeisterstellvertreter Alfred Schlösser, der auch im Namen seines Schonacher Kollegen Helmut Kienzler sprach.

Der Vorstand lud noch zum Volkstrauertag am Sonntag, 18. November, ein, jeder sollte in seinem Ort teilnehmen. Es seien immer so wenig Leute da, empfanden die Vorstandsmitglieder.

Bei den Ehrungen gab es eine ganz besondere: Die langjährige Frauenbeauftragte Hilde Körber ist schon länger Mitglied, als viele Anwesende alt sind: Am 1. Januar 1948 trat sie, damals gemeinsam mit ihrem Mann, in die noch lockere Mannschaft ein. Mehr als 70 Jahre Treue - das wurde belohnt mit dem großen Goldenen Treueabzeichen mit Brillant. "So etwas wird es kaum mehr geben, das ist schon etwas ganz Besonderes", befanden auch der Vorsitzende und der Kassier. Ihre Nachfolgerin Ilka Ketterer überbrachte ihr einen Blumengruß.

Mit dem Treueabzeichen in Gold wurde für 25 Jahre Georg Brenner geehrt. Seit zehn Jahren sind Sabine Speiser-Allgaier, Monika Walter und acht weitere Mitglieder dabei.