Raumschaft Triberg. Zum Neujahrsempfang am Sonntag, 13. Januar, für alle Beschäftigten und ehrenamtlichen Mitarbeiter lädt die katholische Pfarrgemeinde "Maria in der Tanne" ein. Beginn ist um 10.15 Uhr mit der Heiligen Messe in der Stadtkirche in Triberg, anschließend ist Begegnung und Umtrunk im großen Pfarrsaal. Eingeladen sind alle, die sich in irgendeiner Weise kirchlich engagieren wie die städtischen Mitarbeiter, Pfarrgemeinderäte, Mitglieder in den Gemeindeteams, Lektoren- und Kommunionhelfer, alle Helfer im Seniorenkreis, Frauenbund Frauengemeinschaft, Büchereien, Eine-Welt-Kreis, Besuchsdienste, Pfarrfeste, Familiengottesdienste sowie Kindergottesdienste, Mitglieder der Chöre, Ministranten und alle allgemeinen Helfer.