Triberg Neues Parkhaus wächst in die Höhe

Vom neuen Parkhaus Badinsel ist bereits eine markante Stahlkonstruktion zu sehen, wobei noch zwei Etagenflächen ausgeformt werden müssen. Vorher gab es auf dem Bereich einen kostenlosen Parkplatz für 35 Fahrzeuge. Das neue Parkhaus hingegen wird kostenpflichtig. Strobel wirbt um Verständnis hierfür angesichts der Entwicklung, die die Stadt Triberg genommen habe. Die Tarife würden sich an der bestehenden Parkgarage orientieren. Hier fallen je nach Tages- oder Nachtzeit unterschiedliche Kosten an. Zwischen 8 und 19 Uhr zahlt man beispielsweise 1,50 Euro pro Stunde. Um die Akzeptanz zu erhöhen, kann sich Strobel auch "Tage der offenen Tür" in den neuen Parkmöglichkeiten vorstellen. "Es wird ein Lernprozess für Triberg sein, in der Parkgarage zu parken. Doch wer einmal drin war, sieht da keine Probleme mehr."