Triberg Neues Jahresheft bietet heimatkundlichen Lesestoff

Eröffnet wird die wieder in Farbe herausgegebene Publikation mit einem Beitrag von Armin Kienzler über die Entstehung des Buches "Unser Triberg – Fotodokumente aus vergangenen Tagen", von dem es in diesem Jahr eine Fortsetzung geben wird. Die gelungene Renovierung der Fassade und die umfangreiche Erneuerung des Dachstuhls des Wallfahrtspriesterhauses im Jahr 2018 war Anlass für Klaus Nagel, auf die Zeit zurückzublicken, als Klemens Maria Hofbauer in Triberg weilte und im geräumigen Wallfahrtspriesterhaus ein Noviziat- und Studienhaus einrichten wollte. Auf der Titelseite des neuen Jahresheftes ist daher auch ein Foto des renovierten Dachstuhls zu sehen.

Nach der aufwendigen Hangsicherung ist die Außenrenovierung des Petriner-Gebäudes eine weitere Maßnahme zur zukunftsorientierten Erhaltung des Kulturdenkmal-Ensembles "Mesmerhäusle – Wallfahrtskirche – Petrinergebäude".

In einem weiteren Beitrag wird die "Alemannische Wikipedia" vorgestellt, verbunden mit der Aufforderung an die Leserschaft, die Enzyklopädie, die schon beinahe 25 000 Artikel umfasst, eigenständig zu erweitern. Über das Jahrestreffen 2018 des internationalen Schwendi-Freundschaftsbundes in Niedermorschwihr im Oberelsass bei Colmar berichtet Klaus Nagel in einem weiteren Artikel. Auf der neuen Homepage www.schwendibund.com sind viele Informationen über Lazarus von Schwendi und den Schwendi-Freundschafts-Bund zu finden, zu dem auch die Stadt Triberg mit Nußbach und Gremmelsbach gehören.