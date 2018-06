Triberg Neuer Wasserbehälter für Sägewerk

Ein unaufschiebbares Unterfangen der Firma Finkbeiner KG stand im Vordergrund der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Gremmelsbach: Ein Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von stattlichen 800 000 Litern muss für die Sprinkleranlage der gesamten Steinbissäge gebaut werden.

Triberg-Gremmelsbach. Die Pläne dafür legte Ortsvorsteher Reinhard Storz dem Ortschaftsrat zur Ansicht vor. Der Standort des Behälters mit Pumpenraum ist am Fuß des Bergs zu den Steinbishöfen talwärts neben dem Bürogebäude. Die Wasserleitung geht über die Bundesstraße 33 und die Gutach zum Schnittholzplatz, den Berg hinauf. Das Wasser darf nicht der Gutach entnommen werden, sondern kommt von der öffentlichen Gemeindewasserleitung.

Da das Tal eng ist und die Steilhalde an alpine Verhältnisse erinnert, muss der Platz künstlich geschaffen werden, was hier nur durch Sprengung erreicht werden kann. Zwölf Meter hoch soll der geschlossene "Wasserturm" werden, doch man wird nicht viel davon sehen. Der untere Teil wird in die Erde versenkt.