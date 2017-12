Die EGT hat am Mittwochmorgen mit Hilfe eines Schwerlastkrans eine neue Trafostation beim Parkplatz Badinsel in Triberg aufgestellt. Sie wird im kommenden Jahr die alte Station ersetzen, deren Standort vom Neubau des Parkdecks betroffen ist. "Der Anschluss der neuen Trafostation erfolgt, sobald die Wetterverhältnisse die notwendigen Grabarbeiten in der Schwendistraße und auf dem Parkplatz Badinsel zulassen", informiert das Unternehmen auf Anfrage. Foto: Stein