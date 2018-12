Triberg Neue Linie des Panoramabuses nach Neustadt

Das aber wird nun Geschichte, denn seit dem 9. Dezember verkehrt nun der neue Panoramabus. Und zwar zwischen Triberg und Neustadt. Für viele Kunden sei der Umstieg auf dem Thurner angeblich ein Reizthema gewesen.

Der Verkehrsplaner Ulrich Grosse aus Tübingen machte darauf aufmerksam, dass es vor vielen Jahrzehnten bereits einen Schwarzwald-Bus gegeben habe, der auf einer sehr langen Route Baden-Baden mit Schaffhausen verbunden hatte. Damals sei es die Kraft-Post gewesen, die diese rund acht Stunden währende Verbindung angeboten habe, die an allen touristisch relevanten Städten und Gemeinden Halt gemacht habe. Er wie auch Eckert fanden noch ein winziges Haar in der Suppe – es fehle ein Fahrradträger, da viele Haltestellen Ausgangspunkt für wunderschöne Radtouren seien.

Barbara Kollmeier als Vertreterin des Landratsamts betonte, wie wichtig dieser Lückenschluss sei. Diese Linie schließe den Hochschwarzwald an das Ferienland an, denn drei von vier angebotenen Fahrten führten nun direkt nach Neustadt, bei der vierten bestehe am Thurner der Anschluss nach Hinterzarten oder St. Peter und St. Märgen, auf der anderen Seite stehe dann die Schwarzwaldbahn bereit. Da alle Regionen sehr stark vom Tourismus abhängen, lohne sich dieser Bus immer, "daher lassen wir uns die Finanzierung etwas kosten", betonte sie. 60 000 Euro pro Jahr schieße der Landkreis zu. "Eine gewisse Resonanz ist schon vonnöten, um diese Linie auch zu erhalten", mahnte sie jedoch an. Sie sieht in der erweiterten Linie einen echten Mehrwert für die westliche Ecke des Landkreises. "Zumal der Bus nunmehr durchgehend das gesamte Jahr über verkehrt", verdeutlichte sie.