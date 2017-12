Triberg Nerven und Gaumen werden gekitzelt

Für die um den Verstorbenen weinenden und schluchzenden Damen im Publikum verteilte Manfred Taschentücher. Die Schauspieler verließen öfter den Raum, um danach anders kostümiert weiter zu agieren. Bei jedem Hinausgehen vertröstete Manfred sein "Zuckerpüppchen" im Saal auf das kommende Rendezvous. Manfreds Kopf war nun mit einer dicken blutgetränkten Mullbinde umhüllt. Frau Doktor Shepard aus dem Saal verarztete ihn und verpasste ihm eine riesige Spritze. Für besonders viele und laute Lacher in der Runde sorgte "Extrem-Norbert". Zu einer grellgrünen Jacke passte seine Basecap und eine Sonnenbrille. Er half bei der Aufklärung des Falles und bei der Verhaftung des Mörders von Mister Chattney.

Der zum Geburtstag Beschenkten Ingrid Bordasch gelang es nicht, mit dem Schlüssel die geheimnisvolle Kiste zu öffnen. Beim zweiten Versuch durch Manfred klappte es. Heraus kam, dass der Verstorbene lange an Ruhm, Macht und Sex-Appeal geforscht hatte. Die beiden Schauspieler verstanden es den ganzen Abend über, sich selbst und die Mitwirkenden in Szene zu setzen. Ein köstliches Drei-Gänge-Menü mit Kartoffelcremesuppe, Maishähnchenbrust, sowie als krönender Abschluss Grießflammeri mit Kirschgrütze und Vanilleeis kitzelte den Gaumen. "Zuckerpüppchen" und "Extrem-Norbert" bekamen als Dankeschön einen Minipokal für ihre Theaterkunst. Der Sonderbambi ging an Rüdiger.

Weitere Kriminaldinner-Termine sind am 9. Dezember und 24. Februar: "Das tödliche Vermächtni", 20. Januar "Testament à la Carte" und am 14. April "Mord mit Schuss".