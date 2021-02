Spektakulär anzusehen sind sie immer, die Triberger Wasserfälle – immerhin enden sie ja nun inmitten der Stadt. In den Tagen um Weihnachten herum erstrahlten sie zusätzlich in wechselnder Beleuchtung im unteren Teil. Doch weitaus mehr Hingucker als sonst sind sie auch derzeit: Nach ausgiebigen Regenfällen und zusätzlicher Schneeschmelze führt die Gutach enorme Mengen an Wasser – ein Naturschauspiel, das seinesgleichen sucht. Der geneigte Besucher kommt allerdings kaum in den Genuss, sich das Spektakel genauer anzuschauen – wegen Vereisungs- und Sturzgefahr ist der Zugang zum Wasserfallgebiet gesperrt. Foto: Kommert