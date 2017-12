Triberg Natalie Damm spielt Klaviermusik

Gebrannte Mandeln oder feine Spirituosen, edle Accessoires, Schals und Mützen oder auch Spielzeug, für jeden Geschmack war etwas vorhanden an den Marktständen. Und wer sich dann ab 17 Uhr in Richtung der Neben-Villa Wehrle bewegte und dem Schild "Zum Nikolaus" folgte, kam in ein Kaminzimmer, das mit Weihnachtsbaum und Sesseln ausgestattet war. Dort gab es eine Audienz beim Nikolaus, der über jedes Kind genau Bescheid wusste, wie es sich für einen Nikolaus gehörte. Alles stand in seinem dicken alten Buch. Wer Lust hatte, durfte sich auf dem Rentierschlitten im Pavillon des Hotels von Isabella Wackerzapp professionell fotografieren lassen. Dort hatte auch Madlen Schlak ihre "Zelte" aufgeschlagen und zeigte viel Lesestoff, schicke Karten und Ähnliches.