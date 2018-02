Triberg Narrenschar zieht pointiert alle Register

Triberg. Beide Gasträume des "Bergseestübles" in Triberg platzten aus allen Nähten. Wieder einmal war es der "Tag der Oberstadt", zu welchem die geladenen Vereinsmitglieder aber auch närrischen Gäste in Scharen kamen, um diesem alljährlichen Spektakel am "Bergseestrand" beizuwohnen.