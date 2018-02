Triberg Narren treiben es ganz schön bunt

Triberg/Schonach. Von der Clemens-Maria-Hofbauer-Straße aus startete der bunte Umzug in Triberg. Die Hauptstraße vom "Pfaff" bis an den Marktplatz war von vielen Zuschauern gesäumt. Der Umzug führten der Narrenpolizist und die Radau-Trommler an. Schräge Vögel, die auf den Vogelpark anspielten, folgten. Dann wurde es mit dem Fanfarenzug wieder laut. Die Legion Italia hielt die italienische Fahne hoch, für Unfug und schreiende Zuschauer sorgten die Turm- und Schillerstein-Hexen, die mit ihrer rollenden Besenwirtschaft samt Strohbett für so manch böse Überraschung sorgten. Die Moosgeister sahen dagegen finster aus, zeigten sich gegenüber Kindern sehr umgänglich und hatten reichlich Süßigkeiten dabei.

Das alles sahen sich auch die Teilnehmer an den internationalen Städtereisen von "HaBu-Reisen" an. Mit dem fußbetriebenen Reisebus waren Gäste aus allen Herren Ländern dabei, die alles fotografierten, was sie sahen. Die Hexengilde Simonsmoos, eine Hexengruppe, tanzte zu den Tönen der "Bordellos" munter auf der Straße. Ihnen folgten die Schillersteinhexen und American Football-Spieler samt Cheerleaders mit vertauschten Rollen: Die Spieler waren weiblich und die Cheerleaders männlich.

Die Narrengemeinde Oberstadt bot nach dem Motto "Die Oberstädler Bienen summen und lassen’s ganze Städtle brummen" Honig aus eigener Imkerei an. Derweil verteilten die Gutseleschlecker Süßes. Für musikalische Stimmung sorgte auch die Stadtkapelle. Die Stabhalterei Freiamt warf vom Jubiläumswagen ebenso Süßes in die Menge. Eine Gruppe verriet, dass sie "wieder d’Arschkart" hat. Den Abschluss bildete die Narrenzunft mit Teufeln, Spättlehansele, Rotem Fuchs.