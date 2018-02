Triberg Narren stärken sich

Zunftmeister Volker Fleig erinnerte an die Vorgeschichte. Ursprünglich hätten die Narren ihr Vesper für die kräftezehrenden Aktivitäten am Schmotzigen selbst mit dabei gehabt, bis schließlich die Sparkasse zum Essen eingeladen habe. Und dieser Brauch werde schon seit vielen Jahren gepflegt. Als Dankeschön für dieses Mal überreichte Fleig an den neuen Sparkassen-Geschäftsstellenleiter Ronny Mehlert eine Flasche Sekt und versprach noch einen selbst gemachten Kuchen von Säckelmeisterin Eva-Maria Kammerer.

Süßes hatte auch Tambour Patrick Pollmüller von den Radautrommlern als Dankeschön gleich mit einem ganzen Korb voller Schleck dabei.

Gestärkt durch das Mittagessen ging es für die Narren dann am Nachmittag weiter zur Katzenmusik.