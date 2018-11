Triberg. Am Wochenende 17. und 18. November bereitet die Narrenzunft Triberg wieder ihre Schlachtplatte zu. Am Samstag, 17. November, ist die Zunftstube in der Schulstraße ab 17 Uhr geöffnet, am Sonntag, 18. November, wird bereits ab 11 Uhr Deftiges aufgetischt. Eine große Getränkeauswahl rundet das närrisch-herbstliche Angebot ab, das sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit erfreute. Es wird um telefonische Anmeldung gebeten, Reservierungen nimmt Säckelmeisterin Eva Kammerer, Telefon 07722/39 82, entgegen.