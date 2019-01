Triberg Narren im Bann der Flower Power

Jetzt dauert es nicht mehr lange, dann sind auch in Tribergs Ortsteil Gremmelsbach die Narren außer Rand und Band. "Der Fasnachtsfahrplan steht", kündigt die Holzschuehklepferzunft unter der Leitung von Zunftmeisterin Steffi Laube an und freut sich auf viele Besucher bei ihren Veranstaltungen.

Triberg-Gremmelsbach. Bevor in Gremmelsbach die närrischen Tage starten, wird, wie andernorts auch, erst einmal die Fasnet gesucht. Diese Aktion erfolgt am Mittwoch, 27. Februar, nach Einbruch der Dunkelheit, ab 18 Uhr. Anschließend ist gemütliches Beisammensein im Dorfgemeinschaftsraum.

Den Höhepunkt der Gremmelsbacher Fasnet bildet wie immer der beliebte und weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Holzschuhklepferball. Er steigt in diesem Jahr am Freitag, 1. März, im Dorfgemeinschaftsraum in Gremmelsbach. Traditionsgemäß wird an diesem Tag zuvor noch das Rathaus um 19.30 Uhr von den Narren in Begleitung der Musik- und Trachtenkapelle Gremmelsbach gestürmt. Die Ehrengäste werden dort abgeholt und zur Veranstaltung in den Dorfgemeinschaftsraum begleitet.