Triberg-Nußbach.Der Altennachmittag in Nußbach findet am 9. Dezember ab 14 Uhr in der Festhalle statt. Die Chorgemeinschaft und der Musikverein haben wieder ein abwechslungsreiches Programm für die älteren Mitbürger zusammengestellt. Am späteren Nachmittag werden St. Nikolaus und Knecht Ruprecht vorbeischauen und für jeden eine kleine Gabe mitbringen. Die Bewirtung übernehmen die Narrenzunft und der Ortschaftsrat. Die Narren bitten daher um Kuchenspenden. Diese können am Sonntag, 9. Dezember, ab 10 Uhr in der Festhalle abgegeben werden.