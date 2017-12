Triberg Nachfrage nach Schnittholz steigt

Triberg-Gremmelsbach. Die Belegschaft der Firma Finkbeiner KG versammelte sich im Landgasthof Zur Lilie zur Weihnachtsfeier. Geschäftsführer Andreas Finkbeiner konnte sich über eine zahlreiche Teilnahme seiner Mitarbeiter freuen.

Zunächst bat er alle Anwesenden, eine Gedenkminute einzulegen, in Erinnerung an seinen Vater und Seniorchef Waldemar Finkbeiner, der vor wenigen Wochen verstorben ist. Seine Geschäftsanteile wurden am 1. Januar 2017 von Peter Finkbeiner übernommen, der seither als Kommanditist in der Geschäftsführung des Unternehmens tätig ist.

Im anschließenden Jahresrückblick äußerte er große Zufriedenheit über das nahezu abgelaufene Geschäftsjahr 2017. Nach seiner Prognose wird der historische Einschnittrekord von mehr als 200 000 Festmeter Rundholz im Jahre 2016 auch 2017 erreicht werden.