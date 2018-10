Triberg Nachfolger gesucht

Fraktionskollege Friedhelm Weber (SPD) empfahl dem Bürgermeister, dasselbe zu tun wie er das als ehemaliger "Postler" getan hat: "Ich habe einen Brief an die Bundesnetzagentur geschrieben, die letztlich verantwortlich ist." Strobel bat ihn, diesen Brief in Kopie zu bekommen, damit sein Schreiben inhaltlich übereinstimmt.