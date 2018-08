Triberg Nach und nach wird Stadt umgebaut

Triberg. Das Stadtbild hat sich verändert. Die Boulevards, die in verschiedenen Bauabschnitten entlang der Hauptstraße ab dem Triberg-Land bis hin zum Beginn der Wallfahrtstraße am Schwarzwaldmuseum geschaffen wurden, laden zum Flanieren ein. Das ermöglichen die breit angelegten Gehwege und die begrünten Straßenteiler, die in Verbindung mit Geschwindigkeitsreduzierungen das Überqueren der Straße für die Fußgänger erleichtern. Touristen würden nun von der "Beautiful Town", der schönen Stadt, schwärmen.

Und der nächste große Coup bahnt sich an. Wobei sich Strobel noch zurückhaltend mit konkreten Informationen gibt. Nur so viel verrät er, dass sich wohl bis Herbst klären wird, ob sich im Bereich "Übernachtungstourismus" eine Investition in Triberg tun wird, die voraussichtlich in der Unterstadt angesiedelt würde. "Das ist sehr spannend", hofft Strobel auf eine Umsetzung des Vorhabens. Fakt sei schließlich: "Wir haben bislang zu wenig Hotelbetten in Triberg." Wenn das Vorhaben im "Übernachtungstourismus" glücke, "dann wird das zu einer massiven Belebung führen", so der Bürgermeister, eben auch in der Unterstadt. Mehr Aktivitäten dort seien ein erklärtes Ziel der Stadtentwicklung.

Das könnte dann auch Anlass sein, den fünften Boulevardabschnitt entlang der Haupt­straße zwischen Triberg-Land weiter nach unten bis zum Abzweig An der Gutach "in wenigen Jahren" zu realisieren.