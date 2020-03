Triberg Nach Stürmen: Waldspaziergang nach wie vor gefährlich

Borkenkäfer lauert

Das durch den Sturm liegende Holz sei aber insbesondere aufgrund des Borkenkäfers ein Problem, so Klein. Das Holz müsse man "möglichst schnell" aus dem Wald bringen, bevor um Ostern herum der erste Befall ansteht. Der zweite Befall drohe anschließend im Mai und Juni. In diesem Zeitraum würde der Käfer unter der Rinde brüten, anschließend ausfliegen und stehendes Holz befallen. Die Gefahr sei insbesondere bei Trockenperioden groß. "Jeden Tag Regen wäre der Traum eines Försters", sagt er lachend – und ergänzt dann aber: "Es wäre jedoch vermessen zu glauben, dass wir keine Trockenphasen haben." Kleins Prognose lautet deshalb nüchtern: "Ich schätze, dass wir von der Sturmholzaufbereitung direkt in die Käferholzaufbereitung übergehen." Grundsätzlich, so der Förster, hätte man auch in Triberg bei Kalamitäten in den Wäldern – das heißt bei durch Schädlinge oder Sturm hervorgerufener schwere Schäden – oftmals kurzfristig nicht genug Kapazitäten, um die Situation ideal zu handeln. "Sowohl unsere Stammunternehmer als auch die Sägewerke haben nur begrenzte Kapazitäten", so Klein. Bei entsprechenden Katastrophen gäbe es deshalb trotz der Routine einige Unabwägbarkeiten, auf die die Revierleiter reagieren müssten.

Waldbesucher in Gefahr

Unverständlich ist es für Klein, wie unbekümmert der Wald derzeit wieder von Besuchern bevölkert wird. "Die turnen da rum und unterschätzen die Gefahr", berichtet er. Auch wenn die Wege frei seien, sei die Gefahr noch lange nicht gebannt. Denn weiterhin würden Bäume hängen und drohen abstürzen.