Triberg Musikverein bietet Kurzweil

Triberg-Nußbach. Wochenende und Sonnenschein – und dann ein Dorfhock auf dem Dorfplatz. Herz, was willst du mehr, so dachten wohl auch die Nußbacher, als sie sich am Sonntag zur Dorfmitte aufmachten, wo die Chorgemeinschaft schon auf sie wartete.

Der Beginn war etwas kühler, doch als sich der Dorfplatz langsam füllte, wärmte auch die Sonne. Mit dem Mittagskonzert des Musikvereins Trachtenkapelle Nußbach wurde der Hock eröffnet, alles war trefflich für dieses Fest vorbereitet. Sehr unterhaltsam war das Programm der Musiker zusammengestellt, die sich gänzlich ohne Leitung durchschlagen musste, da sowohl der Dirigent als auch sein Stellvertreter ein anders Datum im Kopf hatten und sogar Anna (Welke) hatte etwas anderes vor. Dennoch wurde trefflich moderiert und oft gab der Schlagwerker das Tempo vor, so dass das Publikum seine helle Freude hatte. Josef Herdner, diesmal nicht als Bürgermeister zugange, sorgte dafür, dass die Musiker mit Getränken versorgt wurden. Herdner hatte in seiner unnachahmlichen Art bereits den Hock eröffnet. Auch Bürgermeister Gallus Strobel sowie Ortsvorsteher Heinz Hettich wurden gesichtet.

Natürlich kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz, die Speisekarte war gut sortiert. So nahmen viele Gäste diese Gelegenheit wahr, und die heimische Küche zuhause blieb an diesem Sonntagmittag sauber und kalt.