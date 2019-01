Triberg Musiker sorgen beim 25. Neujahrskonzert für Gänsehaut

Nach der Pause durfte sich das Publikum auf Ludwig van Beethovens "Coriolan Ouvertüre" freuen, bevor die jungen Musiker dann in die Welt der Filmmusik eintauchten. Obwohl es keine Ansage gab, wussten die Zuhörer schnell, um welchen Filmtitel es sich handelte.

Eröffnet wurde mit "The Conquest of Paradise" von Vangelis, worauf "The last Samurai" des großen Filmmusikkomponisten Hans Zimmer folgte. Mystisch wurde es mit "Harry Potter", und auch die Musik zu "Die Maske des Zorro" gefiel mit ihrem spannenden Abenteuerthema und den spanischen Rhythmen. Und auch die Zugabe sorgte noch einmal für Gänsehaut: die Musik aus dem Abenteuerfilm "Robin Hood – König der Diebe".