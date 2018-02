Triberg Musikalische Reise von Bach bis Jazz

Das 55-jährige Bestehen wird gefeiert und aus diesem Anlass haben die Schulen der beiden Partnerstädte angesichts des diesjährigen Schüleraustauschs gleich zwei Konzerte geplant.

Das Collège André Leotard und das Lycée Albert Camus aus Fréjus laden nun gemeinsam mit dem Schwarzwald-Gymnasium Triberg sowohl am Montag, 19. Februar, als auch am Mittwoch, 21. Februar, in das Kurhaus in Triberg ein.

Verschiedene Epochen, Themen und Melodien