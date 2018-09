Triberg "Musik zwischen Himmel und Erde"

Auch die "Symphonia da chiesa" von Gregor Joseph Werner und das Flötenkonzert in G-Dur von Georg Philipp Telemann sind laut Birnbaum eine Musik, die zu schweben scheint und sphärisch sich bewegt. In der christlichen Vorstellung hätten Engel, also geflügelte Himmelsboten, seit Jahrtausenden als Verbindungsglied zwischen der himmlischen und der irdischen Sphäre gedient. Musik, die zwischen den Welten zu schweben scheine, könne dem Menschen von heute noch am ehesten vermitteln, was ein Engelsgesang für die Menschen früherer Generationen bedeutete.

"Kommen Sie also am 22. September in die Wallfahrtskirche Maria in der Tanne in Triberg und lassen Sie sich von Sphärenklängen verzaubern", lädt der Dirigent auch ganz im Sinne von Konzertmanager Dolf Peter Oebbecke aus Schonach alle Freunde der Barockmusik ein.

Karten im Vorverkauf

Karten gibt es im Vorverkauf in den Tourist-Infos von Triberg, Schonach, Schönwald, St. Georgen und Furtwangen. Erwachsene zahlen 20 Euro (Abendkasse 22 Euro), Schüler und Studenten zwölf Euro.