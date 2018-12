Triberg Musik und Mythen

Geschichte und Geschichten mit Musik lebendig machen – das hat sich die Triberger Stadtmusik für das 43. Weihnachtskonzert vorgenommen. Mythen, Legenden, historische Erzählungen, Fantasie und eine Weihnachtsgeschichte stehen auf dem Programm des Konzerts.

Dirigent Hansjörg Hilser verspricht große Emotionen, fröhliche und nachdenkliche Momente, abwechslungsreiche Werke aus unterschiedlichen Musikepochen, wunderbar klingende Solisten und den kraftvoll wirkenden Orchesterklang. Die Vorsitzende Petra Eschle verrät mit einem Augenzwinkern, dass die Stadtmusik eine Überraschung für das Publikum parat hat. Da das 43. Weihnachtskonzert den 250-jährigen Geburtstag einläutet, wird die Überraschung den Startschuss ins Jubiläumsjahr 2019 geben.

Wer also auf der Suche nach einer musikalischen Einstimmung auf Weihnachten ist und die Vorfreude der Jubilare teilen möchte, ist am dritten Adventssonntag um 17 Uhr in der Stadtkirche genau richtig.