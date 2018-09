Triberg Musik lässt den Klinikalltag vergessen

Für eine Weile dem Klinikalltag entfliehen, sich hinwegtragen lassen in ferne Länder oder andere Zeiten – das ermöglicht die Asklepiosklinik ihren Gästen durch ihre Konzerte.

Triberg. Verschiedene Besucher sorgen für diese Unterbrechung, alle werden von der Klinik eingeladen. An diesem Abend war es wieder einmal das Akkordeonorchester Triberg unter der Leitung von Max Endriss. In einem unterscheiden sich die Mitglider des Orchesters von anderen musikalischen Gästen: Sie setzten wie immer auf den kleineren Raum 250 anstatt auf den Flur – dort sei es einfach zu unruhig. Im Jahre 1929 gegründet, ist das Akkordeon-Orchester Triberg heute noch so aktuell wie früher.

Noch immer kann es Gäste begeistern mit seinen schwungvollen Melodien. Eindruck macht auch die Triberger Tracht mit dem hohen Strohzylinder der Frauen, in denen sie auftreten. Schon seit den 1960er Jahren tritt das Orchester in dieser Tracht an. Ob sich Orchestermitglied Marion Borho in dieser Tracht so ganz wohlfühlt, ist nicht gesichert. Immerhin trägt die Peterzellerin seit vielen Jahren die evangelische Tracht der Nachbarstadt St. Georgen, die sich doch stark von der (katholischen) aus Triberg unterscheidet. Im Verlauf des Abends wurde diese Tracht mit ihren Besonderheiten den Konzert-Besuchern vorgestellt.