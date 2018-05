Triberg Musik in seiner facettenreichen Form

So ist seit 24 Jahren möglich, die Konzerte der JMS zu organisieren. Daneben ist man weltweit verbunden, um vor allem die Kinderlähmung auszurotten, Jugend zu fördern, Auslandsaufenthalte und Ferienaustausch zu ermöglichen. Immerhin konnten aus der Region 40 Jugendliche an derartigen Veranstaltungen teilnehmen.

Man konnte das Programm als "Konzert der großen Gefühle" umschreiben, die bereits mit "Keväl laula" von Jean Sibelius aufkeimten.

Geprägt von nordischer, dunkel kolorierter Stimmung, stieg über dem Pizzicato der Streicher eine herrliche Cello-Melodie in sensitiver Wiedergabe auf.

Markante Posaunen wirkten und im raschen Tempo löste sich die Düsternis bei gesteigertem Klang auf. Zum besonderen Erlebnis machte Julian Henger das Fagottkonzert von Franz Danzi.

Liebliche Motive ließen die Geigen hören und heitere Klassik vermittelte der Solist mit geschwungenem Legato, gestochenen Staccati und lebendiger Ornamentik; ein Talent, dem man innere Ruhe anmerkte. Joseph Haydn ein Opernkomponist? Für eine Neubelebung sorgte das JMS-Orchester mit der Ouvertüre zu "Die unbewohnte Insel", um herzerwärmende Klassik mit italienischem Zuckerguss bei gelungenen Crescendi, Diminuendi und Ritardandi zu vermitteln.

Im Vier-Vierteltakt ging es stürmisch dem Schluss entgegen. Die Romantik des europäischen Ostens war der Märchenwelt aufgeschlossen. Man denke an Tschaikowsky oder Rimski-Korsakow. Mit dem "Wintermärchen" des polnischen Adligen Stanislaw Moniuszko war man "in the mood", um die Zuhörer zum Träumen aufzurufen und eigenen Fantasien einzusetzen. In Filmmusiken gingen die JMS-ler voll auf.

Egal ob "Batman", "Pearl Harbor", oder "Robin Hood" und "Gladiator", es wurde intensiv musiziert, um mit viel Dramatik die Streifen vor dem geistigen Ohr abspulen zu lassen. Für expressive, technisch perfekte Pianotöne sorgte dabei Thomas Duttenhöfner. Das Publikum quittierte die Darbietungen mit lang anhaltendem Beifall.